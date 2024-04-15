Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Об этом проинформировали в пресс-службе главы республики.

Как уточняет источник, данная мера наказания заменит все остальные альтернативы, которые на данный момент предусмотрены Уголовным кодексом страны.

К тому же, согласно новым поправкам, за травлю несовершеннолетнего нарушителям будет грозит административное наказание. Также была ужесточена ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.