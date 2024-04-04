ФК «Енисей» подписал контракт с котом по имени Лев

Футбольный клуб из Красноярска подписал контракт с котом из приюта. Об этом сообщили в Телеграм-канале клуба.



Кот поставил подпись лапкой. Ему предоставили целый список его новых обязанностей, в числе которых – умение играть в футбол.



Взамен футболисты будут обеспечивать кота вкусной едой, играть с ним и гладить.









Телеграм-канал ФК "Енисей" Опубликовано: 04.04.2024 17:44 123