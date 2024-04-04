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Бывшего футболиста «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош

Телеграм-канал SHOT
Опубликовано: 04.04.2024 16:06 0 115
Бывшего футболиста «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош

В одном из заведений на Комсомольском проспекте бывшего игрока «Спартака» Камалутдина Ахмедова полиция задержала за то, что он буянил после алкоголя.

Посетители заведения испугались дебошира. На место вызвали силовиков, которые увезли спортсмена в участок. Утром он извинился за свое поведение.

Со спортсменом провели профилактическую беседу.

Телеграм-канал SHOT
Опубликовано: 04.04.2024 16:06 0 115
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