В Петропавловске-Камчатском спасли собаку, которую унесло на льдине

В Петропавловске-Камчатском стая собак лежала на пирсе бухты Бабья. В какой-то момент лед откололся и животных стало уносить. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Почти все успели перепрыгнуть на берег, но один бедолага остался на льдине.

Когда на помощь прибыли спасатели, собаку отнесло на 10 метров. К всеобщей радости, пса удалось вытащить с помощью сетки.