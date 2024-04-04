Крокодила Бакса не выпустили в Казахстан таможенники в Самаре

На пункте пропуска Орск таможенники обнаружили необычную находку. В грузовике сидел практически двухметровый крокодил, информирует ФТС

Хозяин крупной рептилии прятал питомца за банками с огурцами и другими вещами.

Позже выяснилось, что мужчина купил зеленого друга еще в 2009 году, но не получил разрешительные документы на вывоз животного. Крокодила у хозяина изъяли.