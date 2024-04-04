Поезд Иволга, проходивший обкатку, столкнулся с тепловозом в Подмосковье

В депо Набахино в четверг, 4 апреля, произошло столкновение "Иволга 4.0" и старого тепловоза, тащившего статую. Об инциденте рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

В поезде людей не было и на график поездов ЧП не повлияло.

В данный момент обкатку проходят четыре состава "Иволга 4.0". Идет подготовка к запуску.