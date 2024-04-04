В Замбии слон убил туристку из Америки

В национальном парке Кафу во время сафари произошла трагедия.



5-тонный слон начал агрессировать на гостей. Животное напало на джип, сообщает The Mirror.



Водитель пытался отъехать назад, но машина застряла. Всего в автомобиле было шесть человек. Один получил сильные травмы, а еще одна туристка из Америки погибла.

The Mirror Опубликовано: 04.04.2024 11:56 144