В 2026 году астронавты высадят на луне растения

По данным NASA 2026 году астронавты миссии "Артемида-3" возьмут с собой на естественный спутник теплицы. Об этом информирует Комсомослькая правда.

По данным источника, в открытый грунт растения сажать не собираются. Их поместят в мини-теплицы.

Специалисты NASA рассказали, что этот опыт поможет пронаблюдать, как влияет радиация и частичная гравитация на фотосинтез и рост растений. Также ученые хотят выяснить, можно ли есть овощи, выращенные в таких условиях.