Ребенок провалился в люк во время прохождения квеста в Москве

В прокуратуре уточнили, что ребенок упал в открывшуюся нишу. Девочку госпитализировали.

В столичной прокуратуре сообщили о происшествии на хоррор-квесте. Девятилетняя девочка провалилась в люк.

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