Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
Статьи Работодатель года История Губернаторский дневник Паводок Клиника года Коммунальный рейтинг

В Ярославской области при столкновении поезда и автобуса погибли 8 человек

ГУ МЧС по Ярославской области, Телеграм-канал "112".
Опубликовано: 02.04.2024 17:10 0 63
В Ярославской области при столкновении поезда и автобуса погибли 8 человек

В районе села Берендеево скорый поезд (Архангельск – Москва) снёс автобус. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Позже стало известно, что трагедия произошла из-за неисправности автобуса, он заглох на переезде.Об этом информирует Телеграм-канал "112".

Поезд не успел сбавить скорость и затормозить. Из 340 человек, которые были в пассажирском составе, никто не пострадал.

 

 

ГУ МЧС по Ярославской области, Телеграм-канал "112".
Опубликовано: 02.04.2024 17:10 0 63
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Стартует весенний этап всероссийской акции «Неделя без турникетов»
Премиум-аккаунт, золото и скидки: новые бонусы для пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома»
Новикомбанк помог предприятиям Ростеха сэкономить более 7 млрд рублей в 2023 году
Новикомбанк стал участником форума «Машиностроение» в ВГТУ
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
ПВХ или жидкий акрил – из чего лучше заказать вывеску
Что такое полярность аккумулятора и как ее определить
Причины купить новую технику

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru