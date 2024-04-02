В Ярославской области при столкновении поезда и автобуса погибли 8 человек

В районе села Берендеево скорый поезд (Архангельск – Москва) снёс автобус. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Позже стало известно, что трагедия произошла из-за неисправности автобуса, он заглох на переезде.Об этом информирует Телеграм-канал "112".

Поезд не успел сбавить скорость и затормозить. Из 340 человек, которые были в пассажирском составе, никто не пострадал.