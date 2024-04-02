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Подросток Ислам Халилов, который выводил людей из "Крокуса", получил грант на учебу

РИА Новости, Фото: Сайт Госдумы РФ
Опубликовано: 02.04.2024 13:00 0 85
Подросток Ислам Халилов, который выводил людей из &quot;Крокуса&quot;, получил грант на учебу

Гардеробщика Ислама Халилова, который вывел около 100 человек из "Крокус Сити Холла", наградили грантом на обучение. Об этом сообщают РИА Новости.

Церемония награждения прошла Государственной думе.

Подросток показывал людям, в какую сторону бежать, хотя сам находился совсем рядом с террористами. 

 

РИА Новости, Фото: Сайт Госдумы РФ
Опубликовано: 02.04.2024 13:00 0 85
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