Подросток Ислам Халилов, который выводил людей из "Крокуса", получил грант на учебу

Гардеробщика Ислама Халилова, который вывел около 100 человек из "Крокус Сити Холла", наградили грантом на обучение. Об этом сообщают РИА Новости.

Церемония награждения прошла Государственной думе.

Подросток показывал людям, в какую сторону бежать, хотя сам находился совсем рядом с террористами.