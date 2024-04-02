В финской школе подросток открыл стрельбу

В городе Вантаа, который находится на юге Финляндии при стрельбе в школе погиб шестикласник. Еще двое ранены.

Как сообщает портал Iltalehti, полиция задержала стрелявшего. Им оказался несовершеннолетний мальчик. Он не сопротивлялся и сразу же во всем признался силовикам.

Всем участникам происшествия по 12 лет. Мотивы стрелка устаналиваются.