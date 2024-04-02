В Красноярском крае пассажирский самолет выкатился за полосу при посадке

2 апреля в аэропорту Светлогорска отечественный самолет Ан -24 выехал за пределы полосы после посадки. Об инциденте проинформировали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска. В самолете было 13 взрослых и двое детей.

Обстоятельства происшествия уточняются. Надзорное ведомство организовало проверку.