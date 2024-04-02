В Московской области парк львов оказался под водой

На данный момент эвакуировали тигров. В скором времени перевезут травоядных и птиц.

В Подомковье река Нудоль подтопила парк «Земля прайда». Там обитают крупные хищники, козы, птицы и бараны.

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