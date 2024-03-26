Тренер по бальным танцам спас около 20 детей и их родителей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Тренер по бальным танцам Сергей Артамонов спас жизни около 20 детей и их родителей во время вторжения террористов в «Крокус».



По данным Mash, некоторых ребят он выносил из здания на руках.



Когда началась стрельба, мужчина был в помещении. В это время там проходил Чемпионат по танцам. В зал забежала женщина и сказала, что внизу стреляют в людей. Тренер успокоил присутствующих и помог собраться.



Он вывел людей к пожарному выходу, укутал детей, чтобы те не замерзли и вызвал всем такси до вокзала.

Телегам-канал Mash Опубликовано: 26.03.2024 21:20 155