Дверь из фильма «Титаник» продали на аукционе за 718 тысяч долларов

Издание The Hollywood Reporter сообщило о продаже двери из фильма Джеймса Кэмерона «Титаник».

Кусок бальзового дерева, по данным источника, ушел с молотка за 718 тысяч долларов.

Именно на этой двери Кейт Уинслет спаслась в финале трагедии. Имя покупателя не называется.

Платье, которое было на актрисе во время съемок, продали за 125 тысяч долларов.