Рейс Мурманск-Москва задержали из-за сообщившего о бомбе пассажира

По данным Телеграм-канала SHOT, мужчина сообщил о бомбе в своей ручной клади в самолете Мурманск-Москва. Рейс задержали.

Самолет должен был вылететь около двух часов дня. Нарушитель попросил бортпроводника переложить его портфель и пошутил, что внутри бомба. В итоге при осмотре ничего не нашли.

Самолет вылетел с опозданием на два часа.

Дебоширу грозит до 5 лет колонии.