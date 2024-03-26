На Байкале спасатели нырнули за сумкой с инсулином, чтобы спасти пенсионера

На Байкале люди решили сократить путь и поехали по Малому морю. Там машина провалилась под лед.

Все успели выбраться. Спасатели отвезли людей в деревню. Однако затем выяснилось, что 62-летний пассажир затонувшей машины страдает от сахарного диабета.

Спасателям пришлось еще раз вернуться на место происшествия и нырять за сумкой с лекарствами, так как в ближайших магазинах его не было.