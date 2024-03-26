В американском Балтиморе рухнул автомобильный мост

В штатах обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки. Он располагался над рекой Патапско в городе Балтимор (штат Мэриленд).Об этом сообщает РЕН ТВ.



Обрушение конструкции произошло после того, как с опорой столкнулось грузовое судно.



В момент происшествия на мосту были четыре машины и семь строителей. Их ищут.



Общее число пострадавших пока неизвестно.





