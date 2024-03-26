В Испании отменили блокировку Телеграма

В прошлую пятницу все пользователи Телеграма в Испании были обеспокоены решением о его запрете на всей территории страны. Об этом пишет ТАСС.

Такое решение принял судья Сантьяго Педрас. Это произошло после многократных жалоб медиакорпораций. Их специалисты были недовольны перегрузкой контента без разрешения автора.

Судебная коллегия обратилась к представителям мессенджера, но ответа не получили. Телеграм должны были заблокировать на полгода.

В процесс вмешалась местная организация по защите прав потребителей. Судебную коллегию предостерегли и сообщили об огромном ущербе, который запрет нанесет миллионам пользователей.

За выходные Педрас свое решение отменил.