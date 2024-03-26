Минтруд предложил заключать договора с приезжими не более чем на два года

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился законопроект об ограничении срока заключения трудового договора с мигрантами.

Судя по мнению министерства труда, этого времени будет достаточно для того, чтобы завершить все работы.

Также инициатива предполагает обязать иностранцев документально подтвердить знание основ законодательства РФ, истории страны и русского языка. На это мигрантам хотят предоставить месяц.