В России кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» сдали более 24 тысяч человек из 86 регионов

В Федеральном медико-биологическом агентстве опубликовали данные о сдаче крови для пострадавших при атаке террористов в «Крокус Сити Холле». За 3 дня удалось собрать 4,2 тысячи литров крови и 279 литров плазмы. .

На помощь пришли более 24 тысяч человек из 86 регионов РФ. Об этом информирует ТАСС.

Больше всего доноров оказалось в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Астраханской области.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что на данный момент крови достаточно.