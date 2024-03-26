В Подмосковье мужчина забежал с ножом в компьютерный клуб

В городе Фрязино мужчина забежал с ножом в компьютерный клуб. Он ранил 15-летнего подростка.

Судя по данным Телеграм-канала "112" мотивы дебошира до сих пор неизвестны. С этим разберутся следователи.

Пострадавший не успел убежать вместе с друзьями в подъезд. Он получил удар ножом в плечо.

Мальчика госпитализировали. Агрессора удалось поймать.