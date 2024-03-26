Никиту Кологривого лишили роли Владимира Жириновского после скандала

По данным портала Regions, актера Никиту Кологривого сняли с роли Владимира Жириновского. Это произошло после того, как он покусал официантку в одном из баров Новосибирска.

О старте нового кастинга объявил хозяин усадьбы в Гребнево, где должны были снимать фильм про лидера ЛДПР.

Судя по поведению молодого актера, он стал жертвой звездной болезни и не может справиться со своей популярностью.