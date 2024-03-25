Палеонтологи открыли новый вид гигантских дельфинов

Судя по данным статьи журнала Science Advances, специалисты их университета Цюриха нашли новый вид пресноводных дельфинов. Они обитали в Амазонке.

Их размер составлял от трех до трех с половиной метров. Млекопитающее назвали Pebanista yacurunа. Окаменелости датированы 16 миллионами лет назад.

В то время Амазонская равнина была покрыта болотами и озерами. Эта система называлась Пебас и когда она начала уступать изменяющимся условиям, дельфины вымерли.

У гигантов были развиты лицевые гребни, которые помогали ориентироваться в мутной воде. Морда дельфинов была вытянутой, что позволяло быстрее охотиться на рыбу.