Модель из Челябинска срезала волосы и отдала на парики для детей с онкологией

Челябинская модель и фотограф Анна Елагина срезала свои волосы и помогла детям с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает KP.RU.

Девушку называли «Рапунцель» из-за прекрасной шевелюры. Однако ее жизнь изменила поездка в Таиланд. После этого она заболела, а врачи стали подозревать, что у нее рак или алопеция.

Девушка призналась, что всегда боялась потерять волосы и думала, что без них станет обычной. Через некоторое время она изменила свое мнение и согласилась постричься.