В Саратове запретят ездить по центру города на электросамокатах

В мэрии Саратова объявили о запрете ездить на электросамокатах по центральным улицам города.

После решения Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах поставят соответствующие знаки. Запрет будет действовать до 1 апреля.

Местных призвали быть внимательными при передвижении на самокатах и соблюдать ПДД.

По результатам опроса 2023 года, 63% жителей Санкт-Петербурга и Москвы против средств индивидуальной мобильности.