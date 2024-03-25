Япония и США планируют крупное обновление договора о безопасности

Штаты и страна восходящего солнца объявили о планах реформы договора о безопасности. Оно станет самым масштабным за 60 лет, пишет Financial Times.

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