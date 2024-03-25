Специалисты предупредили о мощной магнитной буре

На данный момент на Землю обрушилась сильная магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН ее мощность составила 4 балла из возможных пяти.

Судя по информации ведомства, последний раз более сильное явление было почти 20 лет назад, 11 сентября 2005 года.

Людям, зависимым от метеоявлений, рекомендуют обращать внимание на свое состояние и быть предельно осторожными.