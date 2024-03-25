В России начнут штрафовать за неправильное обращение с навозом

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин выступили с инициативой ввести административную ответственность за нарушения в обращении с отходами животных. К ним относят – стоки, помет, навоз и подстилку. Об этом пишут РИА Новости.

Комитет Госдумы по госстроительству порекомендовал принять данный закон во втором чтении нижней палаты парламента.

Такие отходы часто используют в сельском хозяйстве. Однако правила обработки, перевозки, хранения периодически нарушают.

Если законопроект примут, то за это будут наказывать штрафами до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 60 тысяч для предпринимателей. 250 тысяч рублей должны будут заплатить юридические лица.