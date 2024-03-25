В Москве женщина зарезала мать из-за конфликта

Следственный комитет Москвы сообщил об убийстве, которое произошло 20 марта в столице на улице Новгородской.

Судя по данным ведомства, женщина поругалась с 62-летней матерью и вонзила ей в шею нож. Она скончалась от полученных ранений.

Возбуждено уголовное дело. Вину подозреваемая признала.