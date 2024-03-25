На Дальнем Востоке люди засняли НЛО на видео

Телеграм-канал Baza опубликовал кадры из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.



Местные жители утверждают, что заметили в небе пришельцев. На видео можно заметить, как какой-то предмет летит по небу, а за ним тянется горящий след.



В какой-то момент объект стал распадаться на фрагменты.



До сих пор неизвестно, что это был за предмет.

Телеграм-канал Baza Опубликовано: 25.03.2024 14:47 133