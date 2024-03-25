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Глава Boeing подал в отставку из-за качества производимых лайнеров

Официальный сайт Boeing, Bloomberg
Опубликовано: 25.03.2024 17:10 0 159
Глава Boeing подал в отставку из-за качества производимых лайнеров

На сайте компании пояивлась информация об уходе главного исполнительного директора Дэвида Калхуна, председателя совета директоров Лари Келлнера. Гендиректора подразделения, которое выпускает пассажирские самолеты, Стэна Дилла освободили от служебных обязанностей в срочном порядке.

Дэвид Калхун занимал свой пост с 2020 года и покинет его в конце 2024. Место Келлнера займет Стив Моллекопф. Он был главой производителя микрочипов.

По данным Bloomberg такие изменения связаны с большим количеством недовольных пассажиров. 6 января у одного из самолетов отвалился иллюминатор и часть фюзеляжа.

 

Официальный сайт Boeing, Bloomberg
Опубликовано: 25.03.2024 17:10 0 159
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