В Уфе спасатели два раза снимали с восьмиэтажки мужчину в шкурах

В Уфе молодой человек возомнил себя супергероем или альпинистом и несколько раз пытался спуститься с 8 этажа на цепочке.

Как сообщили в местной пресс-службе МЧС, первый раз им позвонили 20 марта около 16:00 и сообщили, что из окна на цепи свисает мужчина. После этого его передали полиции.

Вечером того же дня он снова повис на большой высоте. Спасатели снова приехали к нему на помощь.