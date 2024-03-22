В Костроме китайский внедорожник впечатал мать с коляской в дверь магазина

В четверг, 21 марта, прокуратура Костромской области сообщила о ДТП на пересечении Терешковой и Симановского.

Судя по данным источника, кроссовер Haval вылетел на дорожку для пешеходов и сбил 24-летнюю женщину с коляской, в которой был ребенок 2023 года рождения.

Мать и ребенка отвезли в больницу. Личность водителя неизвестна.