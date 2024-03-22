В Боливии цунами снесли половину города

Первый канал опубликовал шокирующий видеосюжет из Боливии. Там с гор сошел поток из грязи и камней.

Бурная стихия сносила все на своем пути. Люди не успевали убежать или уехать на автомобилях.

Причиной происшествия стали сильные дожди, которые шли без остановки несколько дней.