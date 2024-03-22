Выбежавший на поле во время матча Россия – Сербия фанат проведет за решеткой 13 суток

28-летний фанат и футболист-любитель решил поучаствовать в розыгрыше денег от стримера Mellstroy( Андрей Бурим). Парень выбежал на поле во время игры России и Сербии. Об этом проинформировал Телеграм-канал Shot.

Как сообщили в пресс-службе судов Москвы, молодому человеку назначили наказание в виде 13 суток административного ареста.

Блогер обещал человеку, который выбежит на поле, выплатить 30 миллионов рублей. Однако до этого стример не заплатил нескольким людям, которые выполнили другие задания.