Россиян предупредили о возможности возникновения пыльцевых бурь

В беседе с ТАСС генеральный директор ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина высказала опасения о том, что в этом году в России может разбушеваться пыльца.

Причиной активного образования пыльцы стала повышенная влажность, которая возникла из-за большого количества снега.

Такое явление называют пыльцевой бурей. Их активность может снизится из-за дождей или благодаря смене направления ветра.