Выпившего перед полетом пилота посадили в тюрьму на 10 месяцев

63-летнего пилота пассажирского воздушного судна Delta Airlines посадили за попытку совершить полет пьяным. Об этом информирует Daily Mail.

Как уточняет источник, 63-летний Лоуренс Рассел должен был выполнить перелет из Эдинбурга в Нью-Йорк. У пилота нашли две бутылки с горячительными напитками. В одной из них не было половины содержимого.

Пилот сдал тест на алкогольное опьянение, и он показал положительный результат. Мужчину отстранили от управления самолетом. Он пробудет в тюрьме 10 месяцев.