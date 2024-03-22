Следственный комитет расширил обвинение по делу Блиновской

Обвинение по делу инфоцыганки Елены Блиновской и ее мужа расширили по решению следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Ранее размер легализованных парой средств и имущества составлял 43 миллиона рублей. Его увеличили до 700 миллионов рублей. Также семью мошенников обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

Блиновская платила налоги по упрощенной системе. Она предназначена для людей, доход которых не превышает 150 миллионов рублей.

Как сообщает следствие, инфоцыганка занижала свой доход с помощью схемы дробления бизнеса. За счет этого ее доходы росли.

Также Блиновскую обвиняют в незаконном обороте средств платежей. Она свою вину отрицает и призналась только в неуплате налогов, а ее супруг и вовсе все отрицает.

Следствие намерено продлить арест Блиновской, срок которого истекает 26 апреля.