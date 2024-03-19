Погиб культовый комментатор и блогер Василий Уткин

Комментатор, блогер и владелец медиафутбольной команды «Эгриси»погиб в возрасте 52 лет. Об этом сообщил Иван Карпов в своем Телеграм-канале.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!