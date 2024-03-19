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В России стали покупать больше коньяка и шампанского

Комсомольская правда
Опубликовано: 19.03.2024 18:10 0 132
В России стали покупать больше коньяка и шампанского

Судя по словам исследователя федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза жители РФ стали покупать больше игристого и коньяке. Данные сравнивали с показателями января-февраля 2023 года. Об этом сообщает Комсомольская правда. 

В среднем россияне выпили на 10% больше. Продажи коньяка возросли на 9,3% до 23,7 миллиона литров, шампанского до 34,5 миллиона литров, что составляет 10,9%. 

Однако Дробиз уточняет, что повышение спроса не догоняет показатели прошлых годов и серьезного скачка в этом году не ожидается.

Комсомольская правда
Опубликовано: 19.03.2024 18:10 0 132
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