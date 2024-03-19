В России стали покупать больше коньяка и шампанского

Судя по словам исследователя федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза жители РФ стали покупать больше игристого и коньяке. Данные сравнивали с показателями января-февраля 2023 года. Об этом сообщает Комсомольская правда.

В среднем россияне выпили на 10% больше. Продажи коньяка возросли на 9,3% до 23,7 миллиона литров, шампанского до 34,5 миллиона литров, что составляет 10,9%.

Однако Дробиз уточняет, что повышение спроса не догоняет показатели прошлых годов и серьезного скачка в этом году не ожидается.