В Тульской области травмированная косуля пришла к людям за помощью в поликлинику

В рабочем поселке Арсеньево Тульской области косуля легла на крыльце детской поликлиники. Она была сильно ранена, сообщает ОТР.

Очевидцы вызвали полицейских. Силовики вместе с Госохотнадзором поймали животное.

Беднягу отвезли в ветеринарную клинику. Вероятно, она получила травму от удара о железное ограждение. Сейчас косулю лечат.

После реабилитации ее выпустят на волю.