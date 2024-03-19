В Саратовской области женщина сидела на унитазе и провалилась под пол

В городе Энгельс пенсионерка, живущая на первом этаже двухэтажки, провалилась в подвал с канализационными стоками. В этот момент она сидела на унитазе. Об этом сообщил Телеграм-канал "Саратов №1".

Старушка просидела в подвале несколько часов. Ее вызволил сын. Женщину отвезли в больницу.

Местные СМИ уточнили, что дом теперь могут наконец-то признать аварийным.