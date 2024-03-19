В одном из сел Красноярского края уличная собака укусила за лицо 10-летнего мальчика

В УМВД Красноярского края сообщили, что в селе Филимоново на днях собака напала на ребенка. Полицейским информацию сообщили из местной больницы.

По информации "Комсомольской правды", мальчик ждал маму и папу возле школьного забора. Там к нему подбежала собака. На помощь прибежал одноклассник и отбил мальчика от агрессивного животного с помощью палки.

У ребенка травмирован правый глаз. Его удалось сохранить.

Возбуждено уголовное дело по статье халатность.