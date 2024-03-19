На Чукотке полицейский сажал пьяниц в самодельную клетку

Судя по данным ТАСС, в чукотском селе Янракыннот участковый превышал свои полномочия и на протяжении двух лет держал пьяных задержанных в клетке, которую сделал сам.

Как уточняйте источник, железная конструкция находилась рядом с его кабинетом.

Вину мужчина не признал. Судя по предварительным данным, в 2018 и 2020 году полицейский держал в клетке девять женщин и пять мужчин, чтобы их наказать.

Клетка не предназначалось для административного задержания, ее площадь была менее одного квадратного метра. Также сообщается, что четырех человек подозреваемый избил.