Умер 59-летний заместитель директора «Русского имперского балета» Витаутас Таранда

В воскресенье, 18 марта, ушел из жизни замдиректора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда. Он скончался в возрасте 59-лет. Об этом сообщил его брат балетмейстер Гедиминас Таранда в беседе с РБК.

- Лучший брат в мире ушел, - сообщил Таранда.

Витаутас Таранда родился в 1965 году. На пост заместителя директора «Русского имперского балета» он заступил в 1994 году.

Как уточняет Mash, погибший последнее время редко выходил из дома и часто выпивал. Рядом с его телом нашли записку с просьбой никого не винить.