В Москве мужчина на «Мерседесе» украл конверт с деньгами, но попался на видео

В Москве на улице Сивцев Вражек водитель подобрал выпавший у пешехода конверт с деньгами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе полиции столицы.

Как сообщает источник, конверт, в котором лежало 780 тысяч рублей выпал у мужчины на зебре. Водитель «Мерседеса» не растерялся, приостановился возле него и подобрал, а затем уехал.

Мужчина, потерявший круглую сумму, обратился в полицию. Силовики быстро нашли похитителя и вернули деньги хозяину.

Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до шести лет колонии.