Крупнейшая база НАТО появится в Румынии

В понедельник, 18 марта, Euronews сообщил о начале работ по строительству базы НАТО в Румынии. Она станет крупнейшим объектом такого плана в Европе – ее общий периметр составит 30 километров.

Ее вместимость составит 10 тысяч человек. Военные смогут жить там вместе с семьями.

На строительство потратят 2,5 миллиарда евро