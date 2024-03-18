По предварительным данным, пропавшие на Камчатке туристы погибли

В понедельник, 18 марта, 11 туристов накрыло лавиной на Камчатке. Самостоятельно выбраться не смогли два человека, информирует пресс-служба МЧС по региону.



В 12:30 спасатели сообщили, что пытаются добраться до людей разными дорогами. Вертолёт Ми-8 пришлось посадить около Семеновского кордона из-за погодных условий. Оттуда сотрудники МЧС продолжили путь на лыжах. Несколько групп спасателей спешат на помощь на снегоходах.



Туристическая группа ждет помощи в самостоятельно разбитом лагере и находится на связи с МЧС. По предварительной информации, люди нашли тело девушки.



До этого власти региона сообщили ТАСС, что тело 19-летнего парня также удалось найти.





Пресс-служба МЧС по Камчатскому краю, ТАСС Опубликовано: 18.03.2024 13:06 120